Гутерриш приветствовал готовность ХАМАС освободить заложников

Глава ООН Антониу Гутерриш позитивно оценил намерение движения ХАМАС отпустить заложников, сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, чьи слова приводит ТАСС. Генеральный секретарь повторно потребовал незамедлительного установления стабильного режима прекращения огня, освобождения всех удерживаемых лиц без предварительных условий и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарных грузов в палестинскую территорию.

Генеральный секретарь приветствует заявление ХАМАС, в котором говорится о готовности освободить заложников и действовать исходя из недавнего предложения президента США Дональда Трампа. Генсек призывает все стороны воспользоваться возможностью положить конец трагическому конфликту в Газе, — сказано в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у ХАМАС есть три-четыре дня, чтобы дать ответ на план Вашингтона по урегулированию ситуации в секторе Газа. По его словам, если группировка не согласится на предложение Вашингтона, то ее ждет плохой конец.

До этого сообщалось, что в анклаве планируется создать особую экономическую зону со льготными тарифами для «стран-участниц». Четкого варианта документа пока нет, его разработкой займутся эксперты, которые уже занимались проблемами Ближнего Востока.