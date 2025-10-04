Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
04 октября 2025 в 04:51

Стало известно, какой ценой ВСУ пытаются вывести спецназ из Купянска

ТАСС: ВСУ хотят вывести из Купянска уцелевшие подразделения спецназа

Украинское командование обманом и хитростью стремится вывести из Купянска элитные подразделения 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ и военнослужащих 19-го центра спецназначения, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Уточняется, что речь о военных, которые уцелели после авиаударов.

По данным силовиков, для этого противник разработал тактику отвлечения внимания, задействуя в качестве прикрытия мобилизованных солдат ВСУ, которые ничего не знают о реальных задачах. В итоге они почти сразу же гибнут, оказавшись на новых позициях, подчеркнул собеседник агентства.

Их командиры затягивают время, отвлекают наше внимание, лгут при этом своим, говорят, что там стоят их солдаты, что на новых позициях они будут в безопасности, на самом деле они сразу же гибнут, — отметили в силовых структурах.

Ранее глава российской администрации региона Виталий Ганчев рассказал, что Украина использует мирных жителей Купянска в качестве живого щита. Он признал, что такое развитие событий значительно затрудняет продвижение армии России. При этом войска продолжают блокировать противника в северной и западной частях города и расширяют подконтрольную зону.

Что касается Луганской Народной Республики, по словам президента России Владимира Путина, военным осталось освободить 0,13% территории. При этом в Донецкой Народной Республике ситуация иная. Там враг продолжает контролировать около 19% территории.

