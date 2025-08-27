День знаний — 2025
27 августа 2025 в 01:00

В Госдуме предрекли очередное подорожание бензина

Миронов заявил о росте цен на бензин из-за ошибок в регулировании рынка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительству нужно отказаться от изначально нерабочей и порочной модели регулирования топливного рынка в стране, заявил корреспонденту NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, если все останется по-прежнему, население не застраховано ни от скачков цен, ни от дефицита нефтепродуктов.

Давно известно, что именно влияет на топливные цены, почему они растут и как их сдержать. Но для этого правительству нужно отказаться от изначально нерабочей и порочной модели регулирования рынка, — считает парламентарий.

Миронов пояснил, что подход правительства состоит в том, что государство платит из бюджета нефтяным компаниям за то, что те обеспечивают стабильность цен и предложение топлива.

Но наш рынок стабилен только в одном: растут или падают мировые цены, российские нефтепродукты всегда дорожают. Потому что система предполагает, что и большой бизнес останется доволен, и интересы государства и общества соблюдены, а так не бывает. Нужно выбирать, и в очередной раз выбор оказался не в нашу пользу, — подчеркнул депутат.

Лидер «Справедливой России» обратил внимание, что по данным Минфина крупнейшие нефтяные компании страны за январь — июль текущего года получили из федерального бюджета полтора триллиона рублей.

И так из года в год. За эти триллионы можно было наладить производство оборудования для переработки, оперативно проводить ремонт НПЗ, обеспечить защиту предприятий от дронов, увеличить продажи нефтепродуктов на бирже. Но, похоже, бизнесмены и чиновники больше озабочены другими вопросами. А значит, мы и впредь не застрахованы ни от скачков цен на бензин и другие нефтепродукты, ни от их дефицита, — заключил Миронов.

Ранее аналитик Сергей Кауфман заявил, что пока рано говорить о завершении топливного кризиса в России. По его словам, оптовые цены держатся на аномально высоких уровнях, а независимые АЗС остаются убыточными. Кризис может завершиться лишь к концу сентября, когда спадет спрос, либо при быстром восстановлении работы НПЗ, заключил он.

