26 августа 2025 в 12:54

Россиянам рассказали, когда нормализуется ситуация с бензином

Аналитик Кауфман: о завершении топливного кризиса говорить рано

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

О завершении топливного кризиса в России говорить еще рано, заявил NEWS.ru аналитик Сергей Кауфман. По его словам, оптовые цены пока остаются на аномально высоких уровнях. Кризис может завершиться к концу сентября на фоне падения спроса либо в случае скорого ремонта НПЗ, считает эксперт.

Пока оптовые цены остаются на аномально высоких уровнях. О том, что активная фаза кризиса однозначно пройдена, можно будет сказать при падении АИ-95 ниже 70 тысяч рублей за тонну. Кризис может закончиться либо с завершением сезона высокого спроса (примерно конец сентября), либо в случае достаточно быстрого ремонта снизивших производство бензина НПЗ, — сказал Кауфман.

По словам эксперта, пока независимые АЗС остаются убыточными, что вынуждает их повышать цены более высокими темпами. Это в свою очередь и привлекает внимание ФАС, объясняет он. Запрет на экспорт и планы по наращиванию импорта способствуют смягчению кризиса, но в условиях сезона высокого спроса и снижения производства из-за атак на НПЗ их оказывается недостаточно, пояснил Кауфман.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила несколько дел по фактам завышения розничных цен на топливо в отдельных регионах России. Контроль за ценами на топливо продолжится, а нарушители законодательства будут привлекаться к ответственности.

