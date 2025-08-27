День знаний — 2025
27 августа 2025 в 01:47

Генпрокуратура потребовала арестовать имущество колхоза «Восток-1»

Фото: https://ria.ru/20250826/rossiya-2037743755.html

Генеральная прокуратура РФ попросила арбитражный суд Приморского края арестовать имущество владивостокского АО «Рыболовецкий колхоз „Восток-1“», следует из материалов иска. При этом предполагается, что в перечень собственности входят принадлежащие ему суда, а также активы его бенефициара, бывших и нынешних акционеров, передает РИА Новости.

Обеспечительные меры запрашиваются в деле по иску Генпрокуратуры к «Востоку-1» и его контролирующим лицам, сказано в материале. Истец требует взыскать с ответчиков более 37,6 млрд рублей ущерба водным биоресурсам и обратить предприятие в доход государства.

Ранее в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области за день от Федерального казенного учреждения (ФКУ) «Объединенное стратегическое командование Ленинградского военного округа» (юрлицо округа) поступило 10 исков. С Военно-строительной компании (ВСК) требуют взыскать 49,5 млн рублей. К производству принято три самых крупных иска.

Мещанский суд Москвы до этого взыскал почти один миллиард рублей и более $1,8 млн с бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и экс-президента банка «МЕНАТЕП» Платона Лебедева. Соответствующий иск против бизнесменов подала Генпрокуратура РФ. Суд установил, что Ходорковский и Лебедев создали компанию Group MENATEP Limited, чтобы выводить деньги в офшор на Гибралтаре.

