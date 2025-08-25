Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 21:40

Проще не бывает: шоколадный пирог с грушами — замешивается за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шоколадный пирог с грушами — это нежный влажный десерт с насыщенным какао-вкусом и сочными кусочками груш, которые придают ему легкую свежесть и фруктовую сладость. Этот пирог замешивается за 10 минут. Проще не бывает! Останется только дождаться его из духовки.

Для приготовления растопите 150 г сливочного масла с 100 г темного шоколада. Взбейте 3 яйца с 150 г сахара до пышности, добавьте шоколадную массу, 100 г муки, 30 г какао и щепотку соли. Очистите 2 груши, нарежьте ломтиками и аккуратно вмешайте в тесто. Вылейте массу в форму, застеленную пергаментом, и выпекайте 35–40 минут при 180 °C.

Дайте пирогу остыть — он станет еще вкуснее! Подавайте при желании с взбитыми сливками и наслаждайтесь идеальным сочетанием шоколада и груш в каждом кусочке.

Ранее стало известно, как приготовить пирог-улитку из лаваша с творогом и изюмом.

пироги
рецепты
груши
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
