Проще не бывает: шоколадный пирог с грушами — замешивается за 10 минут

Шоколадный пирог с грушами — это нежный влажный десерт с насыщенным какао-вкусом и сочными кусочками груш, которые придают ему легкую свежесть и фруктовую сладость. Этот пирог замешивается за 10 минут. Проще не бывает! Останется только дождаться его из духовки.

Для приготовления растопите 150 г сливочного масла с 100 г темного шоколада. Взбейте 3 яйца с 150 г сахара до пышности, добавьте шоколадную массу, 100 г муки, 30 г какао и щепотку соли. Очистите 2 груши, нарежьте ломтиками и аккуратно вмешайте в тесто. Вылейте массу в форму, застеленную пергаментом, и выпекайте 35–40 минут при 180 °C.

Дайте пирогу остыть — он станет еще вкуснее! Подавайте при желании с взбитыми сливками и наслаждайтесь идеальным сочетанием шоколада и груш в каждом кусочке.

