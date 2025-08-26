Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 00:01

Леонид Слуцкий предложил строить школы с бассейнами по всей России

Депутат Слуцкий: современные школы нужно строить с бассейнами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Современные школы нужно строить с бассейнами, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в докладе «ЛДПР против неравенства в школьном образовании». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, плавание — вид спорта, гармонично и без травм развивающий ребенка.

Очень важно и то, что умение плавать защищает от опасностей на воде. Навык полезный и нужный во всех отношениях. Однако сегодня занятия плаванием в большинстве школ России выглядит экзотично. Данные показывают, что у нас школьных бассейнов очень мало и они крайне перегружены. Норма в четыре квадратных метра площади зеркала воды в детском бассейне на одного ребенка соблюдается разве что в Москве, — отметил депутат.

Слуцкий обратил внимание, что плавают в школьном бассейне чаще, чем раз в месяц, только ученики из Москвы и Белгородской области. Во Владимирской, Курской, Омской, Новосибирской и Оренбургской областях число детей на один бассейн зашкаливает, но не превышает 10 тысяч человек. Во всех остальных областях на несколько бассейнов приходятся десятки тысяч человек, подчеркнул депутат. Что касается антирекорда, то его поставили в Курганской области, где на один бассейн приходится почти 100 тысяч детей.

России нужны бассейны при школах! Значит, надо строить современные школы с бассейнами! Строить в первую очередь там, где их нет или нагрузка на них самая высокая по стране, — объяснил Слуцкий.

Ранее Минпросвещения РФ утвердило обновленный список обязательных школьных предметов. В перечень вошли 16 обязательных дисциплин, включая русский язык, литературу, историю, математику, физику и физическую культуру.

Леонид Слуцкий
школы
бассейны
плавание
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дагестане мужчина избил девушку из-за внешности
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 августа 2025 года
Крис Пайн: биография и лучшие роли
Леонид Слуцкий предложил строить школы с бассейнами по всей России
Выкидыш и конфликт с Васильевым: как живут Артемьева и Полищук из «Сватов»
«Терпение Трампа на исходе»: в Киеве раскрыли план Зеленского
Чемпион мира по плаванию объяснил, в чем трудность найти Свечникова
Маск подал иск против Apple и OpenAI
ФАС возбудила уголовные дела из-за завышения цен на топливо в регионах
Вучич обозначил главную цель Сербии
«Очень деятельный»: в ГД поддержали Краснова на должность главы ВС
ВСУ тайно копят F-16: сколько самолетов осталось у Киева, как их используют
Названа причина, по которой Украина атаковала Курскую АЭС
Юрий Антонов ответил на слухи о госпитализации в Казани
Банки планируют обязать пересматривать стоимость ипотечных квартир
«Не переговоры»: на Западе объяснили, зачем Зеленскому встреча с Путиным
Росавиация ограничила работу аэропорта в Волгограде
Во Владивостоке школьники разбили лобовое стекло авто, прыгая на нем
Трамп заявил о желании подружить две азиатские страны
«По пути Техника»: почему родные скрывают правду о состоянии Гуфа после ЧП
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.