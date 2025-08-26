Леонид Слуцкий предложил строить школы с бассейнами по всей России

Современные школы нужно строить с бассейнами, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в докладе «ЛДПР против неравенства в школьном образовании». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, плавание — вид спорта, гармонично и без травм развивающий ребенка.

Очень важно и то, что умение плавать защищает от опасностей на воде. Навык полезный и нужный во всех отношениях. Однако сегодня занятия плаванием в большинстве школ России выглядит экзотично. Данные показывают, что у нас школьных бассейнов очень мало и они крайне перегружены. Норма в четыре квадратных метра площади зеркала воды в детском бассейне на одного ребенка соблюдается разве что в Москве, — отметил депутат.

Слуцкий обратил внимание, что плавают в школьном бассейне чаще, чем раз в месяц, только ученики из Москвы и Белгородской области. Во Владимирской, Курской, Омской, Новосибирской и Оренбургской областях число детей на один бассейн зашкаливает, но не превышает 10 тысяч человек. Во всех остальных областях на несколько бассейнов приходятся десятки тысяч человек, подчеркнул депутат. Что касается антирекорда, то его поставили в Курганской области, где на один бассейн приходится почти 100 тысяч детей.

России нужны бассейны при школах! Значит, надо строить современные школы с бассейнами! Строить в первую очередь там, где их нет или нагрузка на них самая высокая по стране, — объяснил Слуцкий.

Ранее Минпросвещения РФ утвердило обновленный список обязательных школьных предметов. В перечень вошли 16 обязательных дисциплин, включая русский язык, литературу, историю, математику, физику и физическую культуру.