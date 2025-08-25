Печем обалденный кабачковый хлеб: полезнее и вкуснее магазинного хлеба!

Если вы ищете рецепт необычного, но невероятно вкусного хлеба, который поразит вашу семью и гостей, этот вариант станет настоящим открытием! Этот кабачковый хлеб сочетает в себе нежность творога, влажность кабачка и аромат итальянских трав. Он идеально подходит для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от вкусной выпечки.

Натрите на мелкой терке 100 граммов молодых кабачков вместе с кожурой — не отжимайте сок, он придаст хлебу необходимую влажность. В глубокой миске смешайте кабачковую массу с 1 яйцом, 180 граммами творога и 200 миллилитрами кефира. Добавьте 10 граммов разрыхлителя, 400 граммов муки, сушеный чеснок и итальянские травы по вкусу.

Тщательно перемешайте до однородности — тесто будет липким, это нормально. Сформируйте буханку, обильно присыпав руки и поверхность мукой. Переложите на противень, застеленный пергаментом, посыпьте сверху смесью семян для украшения и хрустящей текстуры.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 45 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Дайте хлебу полностью остыть на решетке перед нарезкой.

Этот хлеб хорош как самостоятельно, так и с любыми намазками — сливочным маслом, авокадо или хумусом. Нежный, ароматный и невероятно влажный — он станет постоянным гостем на вашем столе!

