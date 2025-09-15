Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 06:30

«Рассадник бактерий»: названы самые грязные места на кухне

Организатор пространства Яшина назвала губку для посуды рассадником бактерий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Губка и тряпка для мытья посуды являются главными рассадниками бактерий в квартире, потому что даже при тщательной обработке на них остаются остатки пищи, заявила NEWS.ru организатор пространства Ирина Яшина. Она отметила, что ученые находили на губках колонии стафилококка, кишечной палочки и плесени.

Сегодня при упоминании самых грязных мест дома уже не вспоминают туалетную комнату и унитаз — на слуху кухня. И это обоснованно. Губка и тряпка для мытья посуды — наши фавориты. Они рассадники бактерий, потому что даже при тщательной обработке на них остаются остатки пищи. Ученые находили на губках колонии стафилококка, кишечной палочки и плесени. Поэтому менять губки надо три-четыре раза в месяц, — заявила Яшина.

Эксперт отметила, что на втором месте — разделочные доски. Вне зависимости от материала изготовления все кухонные приборы для резки накапливают в себе пищевые остатки и бактерии, добавила она.

Именно поэтому рекомендуют использовать отдельные доски для мяса, рыбы, овощей, хлеба. Рекомендую менять их один раз в полгода. А между заменами мыть в посудомоечной машине или проливать кипятком. Мусорное ведро также следует дезинфицировать один раз в месяц, даже если внутри пакет. А раковину на кухне следует тщательно чистить минимум один раз в неделю, а лучше два-три раза, — заключила Яшина.

Ранее сообщалось, что перед тем как класть еду в пластиковые контейнеры, их нужно смазать каплей растительного масла. Этот простой способ поможет избежать появления пятен.

