Пластиковые контейнеры без пятен: быстрый способ сохранить их как новые

Пластиковые контейнеры есть в каждом доме, но мыть их после использования бывает непросто. Даже после тщательной очистки на стенках часто остаются жирные разводы и пятна, из-за которых тара быстро теряет привлекательный вид.

Обычно приходится тереть их несколько раз, но результат редко радует. Между тем есть простой способ, который помогает сохранить контейнеры чистыми и экономит время.

Как сохранить контейнеры без пятен

Перед тем как положить еду, смажьте стенки контейнера каплей растительного масла. Эта тонкая пленка предотвратит прилипание продуктов и образование жирных следов.

Преимущества метода

мытье занимает считаные минуты;

остатки пищи легко смываются даже прохладной водой;

контейнеры дольше остаются чистыми и свежими;

способ идеально подходит для хранения заготовок и еды «на вынос».

Попробовав этот прием однажды, вы оцените его удобство: тара всегда будет выглядеть аккуратно, а уход за ней станет максимально простым.

