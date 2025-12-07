ТИЭФ'25
Как убрать засор без химии и вызова сантехника: простое бюджетное средство за 20 рублей, которое помогает даже при стойких пробках

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Когда вода в раковине начинает уходить медленнее и появляется неприятный запах, проблема почти всегда в накопившемся засоре. Обычно он образуется из жира, мелких остатков еды, волос и мыльной пленки, которые постепенно слипаются в плотный комок. К счастью, решить ситуацию можно быстро и без агрессивных очистителей.

Опытные хозяйки советуют использовать обычную перекись водорода. Достаточно всего 1 ст. л. средства, чтобы размягчить пробку и освежить слив. Сначала уберите видимый мусор салфеткой, затем влейте ложку перекиси и оставьте на 15–20 минут, не включая воду.

После этого промойте слив горячей водой. При необходимости процедуру повторяют, пока вода не начнет уходить свободно. Чтобы засоры не возвращались, не смывайте в раковину жир и крупные отходы, используйте мелкую сеточку и периодически проливайте слив горячей водой.

Ранее сообщалось, что если вы устали тратиться на дорогую химию, есть простое решение для идеальной чистоты ванны. Оно поможет избавиться от желтого налета на сантехнике.

Проверено редакцией
