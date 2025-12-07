Как убрать засор без химии и вызова сантехника: простое бюджетное средство за 20 рублей, которое помогает даже при стойких пробках

Когда вода в раковине начинает уходить медленнее и появляется неприятный запах, проблема почти всегда в накопившемся засоре. Обычно он образуется из жира, мелких остатков еды, волос и мыльной пленки, которые постепенно слипаются в плотный комок. К счастью, решить ситуацию можно быстро и без агрессивных очистителей.

Опытные хозяйки советуют использовать обычную перекись водорода. Достаточно всего 1 ст. л. средства, чтобы размягчить пробку и освежить слив. Сначала уберите видимый мусор салфеткой, затем влейте ложку перекиси и оставьте на 15–20 минут, не включая воду.

После этого промойте слив горячей водой. При необходимости процедуру повторяют, пока вода не начнет уходить свободно. Чтобы засоры не возвращались, не смывайте в раковину жир и крупные отходы, используйте мелкую сеточку и периодически проливайте слив горячей водой.

