День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 14:24

Свежий холодильник — секрет без запаха: проверенные лайфхаки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неприятный запах в холодильнике портит аппетит, но с ним можно справиться быстро. Не обязательно устраивать долгую уборку — иногда достаточно одного простого ингредиента.

1. Пищевая сода
Лучший абсорбент для нейтрализации запахов. Насыпьте её в небольшую ёмкость и поставьте на полку — уже через 10 минут воздух станет свежее.

2. Активированный уголь
Работает даже быстрее соды благодаря пористой структуре. Несколько таблеток на блюдце впитают посторонние ароматы за считаные минуты.

3. Лимонная кислота
Не только устраняет запахи, но и дезинфицирует. Протирайте полки раствором воды с лимонной кислотой — холодильник будет пахнуть цитрусами.

4. Уксус
Эффективен при застарелых запахах, особенно от пластиковых контейнеров. Протрите их тряпкой, смоченной в уксусе, и проветрите.

5. Кофейные зёрна
Впитывают ароматы так же хорошо, как сода. Разложите их в мешочках или чашке на сутки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

6. Свежий имбирь
Разрезанные дольки убирают запах рыбы и обладают бактерицидными свойствами, быстро освежая воздух.

7. Газета
Если нет других средств, смятая газета впитает лишние запахи за ночь.

8. Сухая горчица
Справляется с затхлостью и плесневым запахом. Насыпьте в марлевый мешочек и оставьте на несколько часов.

9. Апельсиновые корки
Не только маскируют запах, но и уничтожают бактерии. Эфирные масла работают как натуральный дезодорант.

10. Ванильный экстракт
Несколько капель на ватном диске придадут холодильнику приятный сладкий аромат.

Главное — не просто перебить запах, а найти и устранить его источник. Часто достаточно выбросить просроченные продукты, и проблема исчезает сама собой.

Слухи о вреде фольги для запекания активно обсуждаются в кулинарных кругах, но научные данные показывают более спокойную картину. Алюминий действительно может переходить в пищу, особенно при высоких температурах. Однако организм усваивает лишь около 0,1% от общего содержания металла в продукте.

холодильники
запахи
советы
чистота
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы заболевания, от которых человечество не избавится никогда
Биография Ельцина: политика и личная жизнь
Столичные силовики арестовали госизменника
Школьник захотел пожарить сосиски на мангале и загорелся
Огонь с загоревшегося маяка под Ростовом перекинулся на жилые дома
Организатора смертельного зиплайна арестовали в российском регионе
Генерал раскрыл, что мешает Трампу отправить ЧВК на Украину
За ночь полицейские доставили в отделы 56 новосибирских подростков
Жилой дом вспыхнул на проспекте Мира в Москве
Стало известно, за что в России разыскивали убитого во Львове Парубия
Артемий Лебедев объяснил, как отличить настоящую лабубу от подделки
Во Львове начали спецоперацию после убийства Парубия
Экс-форвард «Локомотива» переходит в «Оренбург» из алжирского клуба
Голый сибиряк-онанист годами терроризирует девушек в лесу
Пенсионерам назвали законный способ зарабатывать без потери льгот
Закрываю самые элегантные груши. С винно-пряным сиропом
Мужчина с кухонным топориком пытался ограбить магазин в Челябинске
В МИД России озвучили причины убийства Парубия
Названы эффективные способы защитить школьника в цифровом пространстве
Во Львове застрелили экс-спикера Рады Парубия: кто и за что его убил
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками
Общество

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.