Свежий холодильник — секрет без запаха: проверенные лайфхаки

Неприятный запах в холодильнике портит аппетит, но с ним можно справиться быстро. Не обязательно устраивать долгую уборку — иногда достаточно одного простого ингредиента.

1. Пищевая сода

Лучший абсорбент для нейтрализации запахов. Насыпьте её в небольшую ёмкость и поставьте на полку — уже через 10 минут воздух станет свежее.

2. Активированный уголь

Работает даже быстрее соды благодаря пористой структуре. Несколько таблеток на блюдце впитают посторонние ароматы за считаные минуты.

3. Лимонная кислота

Не только устраняет запахи, но и дезинфицирует. Протирайте полки раствором воды с лимонной кислотой — холодильник будет пахнуть цитрусами.

4. Уксус

Эффективен при застарелых запахах, особенно от пластиковых контейнеров. Протрите их тряпкой, смоченной в уксусе, и проветрите.

5. Кофейные зёрна

Впитывают ароматы так же хорошо, как сода. Разложите их в мешочках или чашке на сутки.

6. Свежий имбирь

Разрезанные дольки убирают запах рыбы и обладают бактерицидными свойствами, быстро освежая воздух.

7. Газета

Если нет других средств, смятая газета впитает лишние запахи за ночь.

8. Сухая горчица

Справляется с затхлостью и плесневым запахом. Насыпьте в марлевый мешочек и оставьте на несколько часов.

9. Апельсиновые корки

Не только маскируют запах, но и уничтожают бактерии. Эфирные масла работают как натуральный дезодорант.

10. Ванильный экстракт

Несколько капель на ватном диске придадут холодильнику приятный сладкий аромат.

Главное — не просто перебить запах, а найти и устранить его источник. Часто достаточно выбросить просроченные продукты, и проблема исчезает сама собой.

