Хрустящая кабачковая чиабатта! Самый простой и вкусный рецепт

Ароматная, воздушная и невероятно вкусная кабачковая чиабатта — это идеальный способ использовать сезонные кабачки и превратить их в изысканную выпечку! Этот хлеб сочетает хрустящую корочку, пористый мякиш и нежный овощной вкус.

Натрите на мелкой терке 200 г молодых кабачков, отожмите лишнюю жидкость. Смешайте с 300 г муки, 5 г сухих дрожжей, 1 ч.л. соли и 2 ст.л. оливкового масла. Добавьте 150 мл теплой воды и замесите липкое тесто. Оставьте на 1.5 часа в теплом месте, обминая каждые 30 минут. Сформируйте продолговатый батон, посыпьте мукой. Оставьте на 30 минут для расстойки. Разогрейте духовку до 220°C с противнем внутри. Переложите чиабатту на горячий противень, сделайте надрезы. Выпекайте 25-30 минут до золотистой корочки. Дайте остыть на решетке. Хрустящая корочка и влажный мякиш с нотками кабачка покорят вас с первого кусочка! Этот хлеб идеален для сэндвичей или к супу. Он остаётся свежим до 3 дней.

