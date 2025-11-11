Молочный пирог: вкуснейшая выпечка со сливочной заливкой по простому рецепту

Молочный пирог станет открытием для тех, кто любит нежные пропитанные десерты без сложных процессов, а готовится эта вкуснейшая выпечка со сливочной заливкой по простому рецепту.

Для бисквита взбейте 3 яйца со стаканом сахара, добавьте стакан сметаны и 1,5 стакана муки с 1 ч. л. разрыхлителя. Выпекайте в форме при 180 °C 25 минут. Для заливки смешайте 400 мл молока, 200 мл сливок и банку вареной сгущенки, нагрейте до однородности. Горячий бисквит проткните вилкой и медленно залейте молочной смесью, дайте полностью впитаться и остыть. Не пугайтесь, пирог должен быть влажным.

Вкус этого пирога напоминает нежное крем-брюле: бисквит на сметане приобретает бархатистую текстуру, а молочно-сливочная пропитка с карамельными нотками вареной сгущенки создает эффект тающего во рту десерта. Сверху можно украсить тертым шоколадом или орехами. Особенность рецепта в том, что горячий бисквит идеально впитывает заливку, становясь сочным, но сохраняя структуру. Пирог хорош как сразу после приготовления, так и после ночи в холодильнике, когда вкусы полностью гармонизируются.

