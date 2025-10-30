Простой торт на сковороде с масляным кремом: справится даже тот, кто никогда не был на кухне

Простой торт на сковороде с масляным кремом: справится даже тот, кто никогда не был на кухне

Приготовьте невероятно простой и вкусный торт с шоколадными коржами, которые готовятся на сковороде, и нежным масляным кремом. С этим рецептом справится даже тот, кто никогда не был на кухне.

Вкус получается насыщенным шоколадным: нежные влажные коржи с легкой кислинкой от кефира идеально гармонируют с воздушным масляным кремом. Текстура торта напоминает классический «Прага», но готовится в разы быстрее и проще.

Для коржей смешайте 2 яйца, 100 г сахара, 200 мл кефира, 2 ст. л. какао, 250 г муки и 1 ч. л. соды. Тесто разделите на 4 части, каждую выпекайте на сухой сковороде под крышкой по 3-4 минуты с каждой стороны на среднем огне. Для крема взбейте 200 г размягченного сливочного масла с 150 г сахарной пудры и 2 ст. л. какао. Готовые остывшие коржи промажьте кремом и оставьте торт пропитаться на 4–6 часов в холодильнике.

Этот торт особенно оценят те, у кого нет духовки или кто не любит долгой возни с выпечкой, а результат превзойдет все ожидания.

Ранее стало известно, как приготовить хрустящие вафельные трубочки с яблочной начинкой: на сковороде без вафельницы.