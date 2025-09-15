Бойцы ВСУ бросили позиции и оружие НАТО: успехи ВС РФ к утру 15 сентября

Украинские войска при бегстве с позиций в селе Сосновка Днепропетровской области оставили в подвалах американское и британское вооружение. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 15 сентября?

Бойцы ВСУ бросили позиции и оружие НАТО

Об оставленных украинскими военными позициях и оружии НАТО рассказал командир штурмового взвода 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Ефрем.

«Когда военнослужащие ВСУ бросили свои позиции, в подвалах находили такие трофеи. Американский гранатомет одноразовый, заведен, работает. Пулеметы иностранного образца, кажется, Великобритании», — рассказал командир в беседе с ТАСС.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Сосновка Днепропетровской области.

Застали ВСУ врасплох в Сосновке

Также Ефрем поделился, что российские штурмовики при заходе в населенный пункт Сосновка Днепропетровской области застали украинскую группировку врасплох.

«Зашли скрытненько, аккуратненько. Дошли, застали противника врасплох и в дальнейшем начали уже потихоньку работать непосредственно в самом населенном пункте», — рассказал командир.

Уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

Расчет гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт временной дислокации украинских бойцов в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

Российские разведчики обнаружили, что ВСУ стягивают подразделения в заброшенные ангары, рассредоточивают их, оборудуют позиции и планируют дальнейшие действия.

«Расчет гаубицы „Мста-Б“ 49-й общевойсковой армии уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра. Специалисты продолжают уничтожать бронетехнику и живую силу украинских националистов, а также вести контрбатарейную борьбу», — говорится в сообщении.

Ликвидировали место скопления ВСУ

Артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили группу украинских боевиков в лесном массиве Запорожской области, рассказали в Минобороны России.

«Исходя из полученных разведывательных данных, подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт в готовности к его удержанию с целью недопущения прорыва наших штурмовых групп. Получив координаты целей, расчет РСЗО „Град“ Анапского артиллерийского полка оперативно выдвинулся на огневую позицию и точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника», — отметили в МО.

Поразили 11 пунктов управления БПЛА ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили 11 пунктов управления беспилотниками за минувшие сутки, заявил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев, передает ТАСС.

По его данным, бойцы группировки продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

«В течение суток противник потерял <…> 11 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал он.

Кроме того, было уничтожено более 255 украинских военных, три боевые бронированные машины Humvee и 14 автомобилей ВСУ.

