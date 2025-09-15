В Ленобласти уточнили обстановку после схода с рельсов тепловоза

В Ленобласти уточнили обстановку после схода с рельсов тепловоза Движение на участке Мшинская — Строганово в Ленобласти восстановлено

Движение составов по одному железнодорожному пути на участке Мшинская — Строганово в Ленинградской области было восстановлено, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Там произошел сход с рельсов нескольких грузовых вагонов. В настоящее время проводятся работы по восстановлению движения по второму пути.

Сегодня в 21:44 мск железнодорожники открыли движение по одному пути на участке Мшинская — Строганово. Работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются, — говорится в заявлении.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе произошло крушение порожнего товарного состава. Три вагона сошли с рельсов.

К месту схода вагонов товарного состава в Лужском районе были направлены два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга. В результате схода с рельсов тепловоза погиб машинист. По предварительным данным, он был зажат в кабине и скончался в карете скорой помощи.