«В долгу перед ним»: Кадыров рассказал о районе имени Путина в Грозном

Район имени президента России Владимира Путина в Грозном является бизнес-проектом, с помощью которого местные предприниматели смогут выразить благодарность главе государства за устранение ваххабизма и терроризма, а также за помощь в восстановлении Чечни, заявил в беседе с РИА Новости глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, строительство района планируется завершить к 2027 году.

Район имени Владимира Владимировича Путина — это бизнес-проект. Мы предложим бизнесменам выразить таким образом благодарность президенту за то, что он создал все условия, устранил ваххабизм и терроризм и поддержал все наши проекты. <…> Каждый в долгу перед ним, — подчеркнул чеченский лидер.

Новый район находится в центральной части Грозного. В него войдут 150 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры. Общая протяженность дорог там составит около 10 километров. Прогнозируемая численность населения — 100 тысяч человек.

Ранее Кадыров рассказал, что уровень безработицы в Чечне уменьшился почти в 17 раз. С момента его вступления в должность в 2007 году, когда безработица достигала 76%, показатель сократился до 4,5%. По словам главы республики, ключевую роль в этом процессе играют малый и средний бизнес, а также развитие туризма и реализация крупных инвестиционных проектов.