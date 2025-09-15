Мать пропавшего в Турции пловца требует расширить поиски в Мраморном море

Мать пропавшего в Турции российского пловца Николая Свечникова Галина потребовала расширить поисковую операцию в Мраморном море. По словам женщины, которые приводит РИА Новости, она добивается этого совместно с адвокатом. Галина отметила, что по-прежнему надеется на возвращение сына домой.

Николая мы ждем домой и надеемся, что расширят поиски в Мраморном море. <…> С помощью нашего адвоката в Турции хотим добиться расширения поисковой операции. Пока безуспешно, — сказала она.

Она добавила, что пока поиски ведутся только на Босфоре. При этом в Мраморном море есть как обитаемые, так и необитаемые острова. По словам Галины, она пыталась объявить сына в международный розыск, но безуспешно.

Попробуем его искать через Красный Крест. Надеемся, что получится, — заключила мать пловца.

Ранее супруга Свечникова обвинила турецкие власти и организаторов мероприятия в халатности. По ее словам, с момента исчезновения спортсмена прошло уже более двух недель, однако его судьба до сих пор остается неизвестной.