Российские пловцы оценили уровень конкуренции на Играх стран СНГ

Серебряный призер по плаванию на спине Игр стран СНГ, проходящих в Азербайджане, Кирилл Веремчук рассказал NEWS.ru, что его главная мечта — завоевать олимпийское золото. Его коллега, Дмитрий Кравцов, завоевавший золото, признался в аналогичном желании. Он добавил, что на Играх ощущается серьезная конкуренция — на 8 из 10 баллов.

По 10-балльной шкале уровень конкуренции 8 или 9, серьезная конкуренция, — сказал Кравцов.

Ранее победители соревнований по плаванию на Играх стран СНГ Валерия Бражниченко и Максим Старовойтов заявили, что их главная мечта — олимпийское золото. Они также поблагодарили свою сборную за поддержку и внимание.

До этого российские спортсмены прошли с флагом страны на церемонии открытия Игр стран СНГ в Азербайджане. Знаменосцами сборной России стали боксеры Юстина Ануфриева и Максим Соболев. Церемония открытия была организована на Гянджинском городском стадионе.

Кроме того, российские стрелки завоевали золото на III Играх стран СНГ в соревнованиях по стендовой стрельбе. Первое место заняли Илья Кушагин и Елизавета Евграфова. Серебряные медали завоевали представители Казахстана Максим Пошивалов и Лидия Башарова. Бронзовыми призерами стали азербайджанские стрелки Джавид Гасанов и Джамиля Пашаева.