15 сентября 2025 в 07:53

В Минцифры рассказали о состоянии портала госуслуг

В Минцифры сообщили, что «Госуслуги» функционируют в штатном режиме после сбоев

Минцифры России сообщает о стабильной работе портала госуслуг без нарушений в его функционировании. Специалисты информационной безопасности не фиксируют каких-либо сбоев или кибератак на платформу, говорится в официальном сообщении ведомства. Кратковременные замедления в работе сервиса там связали с плановыми техническими работами.

В ведомстве подчеркивают, что проведенные работы не повлияли на процесс голосования на федеральной платформе ДЭГ. Все голоса избирателей были учтены в полном объеме. Проблемы с загрузкой страниц носили временный характер и были оперативно устранены специалистами.

Портал госуслуг функционирует в обычном режиме. На данный момент ИБ-специалисты не фиксируют нарушений в его работе, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что за сутки поступило 2972 жалобы на работу портала. Большинство жалоб, в том числе на работу личного кабинета, исходили от жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Калининградской области, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

