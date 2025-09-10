Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 14:45

Минцифры пополнит белый список еще четырьмя сайтами

Сайты Госдумы, МЧС и Совфеда внесли в список доступных при ограничении интернета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сайты Госдумы, Совфеда, Генпрокуратуры и МЧС в ближайшее время пополнят белый список и будут доступны во время ограничений мобильного интернета, сообщило Минцифры России. На следующем этапе в реестр включат порталы всех федеральных ведомств и глав российских субъектов, передает «Интерфакс».

В ближайшее время список, помимо прочего, пополнится сайтами Государственной Думы, Совета Федерации, Генеральной прокуратуры, МЧС. На следующем этапе перечень будет расширен сайтами всех федеральных ведомств и глав субъектов РФ, — говорится в сообщении.

Ранее Минцифры России опубликовало список онлайн-сервисов, которые будут доступны россиянам во время ограничений. В него попали «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail и национальный мессенджер MAX. В списке также оказались сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, площадка для объявлений по покупке и продаже товаров и услуг Avito. Россияне смогут пользоваться видеоплатформой Rutube, официальным сайтом платежной системы «Мир», сайтами правительства и администрации президента РФ.

Россия
Минцифры
списки
реестры
сайты
