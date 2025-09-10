В России расширят список сайтов, доступных при ограничениях Минцифры добавит банки и аптеки в список доступных при ограничениях сайтов

Список ресурсов, которые будут доступны в условиях ограничения работы мобильного интернета, на втором этапе пополнят сайтами банков и аптек, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Кроме того, в перечень включат сайты средств массовой информации. При этом список продолжает формироваться.

Сейчас перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, еще формируется. В обновленный список также войдут СМИ, банки, аптеки, — говорится в сообщении.

Ранее Минцифры опубликовало список сервисов, которые будут доступны россиянам во время ограничений. В него попали «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail и национальный мессенджер MAX. Помимо этого, в списке оказались сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, площадка для объявлений по покупке и продаже товаров и услуг Avito.

Как считает директор правозащитного центра «Сорок Сороков» Георгий Солдатов, в России также следует сделать бесплатной отправку СМС-сообщений. По его словам, это должно компенсировать возросшие расходы на связь на фоне ограничений в работе мессенджеров.