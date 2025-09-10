Маск обрел конкурента в гонке за звание богатейшего человека в мире

Маск обрел конкурента в гонке за звание богатейшего человека в мире Состояние одного из основателей компании Oracle Эллисона выросло до $364 млрд

Состояние сооснователя корпорации Oracle Ларри Эллисона выросло до $364 млрд (30,6 трлн рублей), сообщает Bloomberg со ссылкой на квартальные результаты компании. Благодаря этому бизнесмен приблизился к американскому предпринимателю Илону Маску в борьбе за звание богатейшего человека в мире.

Согласно индексу миллиардеров, состояние основателя Tesla и SpaceX оценивается в $384 млрд. Если прибыль Эллисона сохранится к началу торгов 10 сентября, то это будет самый большой однодневный прирост, когда-либо зафиксированный индексом Bloomberg.

Выручка Oracle за короткие сроки выросла на 12% и составила $14,9 млрд (1,2 трлн рублей), а объем будущих обязательств вырос сразу на 359%, достигнув $455 млрд (38,2 трлн рублей). Такие результаты в компании объяснили заключением нескольких многомиллиардных контрактов на обучение искусственного интеллекта в облаке Oracle.

Ранее совет директоров Tesla предложил Маску беспрецедентную компенсационную программу. Размер потенциального вознаграждения бизнесмена может достичь почти $1 трлн. Ключевыми требованиями для получения указанной суммы являются развитие нового направления по производству роботакси и увеличение рыночной капитализации компании до $8,5 трлн.