Призывников предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники начали активно представляться сотрудниками военкоматов, чтобы выманивать у призывников конфиденциальные данные и красть деньги под предлогом оформления отсрочки, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники также предлагают записаться через «Госуслуги», чтобы избежать очередей в военкомате, и просят назвать код из СМС-сообщения.

Новая схема обмана нацелена на молодых людей призывного возраста. Жертве звонит человек, который представляется сотрудником военкомата. Он знает ФИО, адрес и другую базовую информацию потенциального призывника. Мошенник сообщает, что требуется срочно уточнить какие-либо документы или передать справку для оформления отсрочки от призыва. Чтобы избежать очереди в военкомате, злоумышленник предлагает жертве заранее записаться на прием через «Госуслуги» и просит сообщить ему код, который вот-вот придет в СМС-сообщении. Целью такой схемы является кража персональных данных и денег, — пояснил Щербаченко.

По его словам, наиболее действенный метод защиты от мошенников — немедленно прекращать разговор при поступлении подозрительного звонка. Экономист отметил, что важно самостоятельно перезвонить в официальный приемный пункт военкомата для проверки информации.

Помните: никто и никогда не имеет права запрашивать у вас коды из СМС. Уточнение документов по телефону не происходит и не требует предоставления кодов доступа. Не поддавайтесь на давление. О факте звонка необходимо сообщить в правоохранительные органы, — резюмировал Щербаченко.

Ранее эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская заявила, что если звонок поступил с номера, который не начинается с +7, то это может быть мошенничество. По ее словам, для того чтобы определить страну, откуда был совершен звонок, можно воспользоваться поисковыми системами или справочными сервисами.