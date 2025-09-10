Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 11:16

Аллегрова объяснила, как СВО оказала влияние на ее творчество

Аллегрова заявила, что не может петь веселые песни во время СВО

Ирина Алегрова Ирина Алегрова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ирина Алегрова заявила, что специальная военная операция оказала влияние на ее творчество. В интервью Mash она сказала, что не может исполнять «развеселые» песни, так как это неприемлемо в контексте происходящих событий.

Если бы не случилась пандемия, то, думаю, что еще пару лет я бы выступала с новым материалом. Но, увы. А потом СВО, которая радикально изменила нашу жизнь, и это не могло не отразиться на музыке. Я сразу для себя решила, что петь развеселые песни в такой момент неприемлемо. Так что для нового сольного концерта много звезд должно сойтись. Посмотрим, — сказала певица.

Ранее народная артистка России Лариса Долина выразила удовлетворение высоким интересом публики к своему юбилейному концерту. Мероприятие состоится 10 сентября в Государственном Кремлевском дворце при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Певица отметила, что все билеты уже полностью распроданы, и теперь ей приходится избегать общения с теми, кто все еще надеется попасть на концерт.

До этого продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица София Ротару теоретически могла бы выступить в России за гонорар от 10 до 20 млн рублей. Однако он выразил сомнение, что общественность положительно воспримет ее концерт из-за ее антироссийской позиции. По его словам, ключевой вопрос заключается в том, насколько россиянам нужны ее песни, и не вызовет ли ее риторика лишь негативную реакцию.

