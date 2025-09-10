Аллегрова объяснила, как СВО оказала влияние на ее творчество Аллегрова заявила, что не может петь веселые песни во время СВО

Певица Ирина Алегрова заявила, что специальная военная операция оказала влияние на ее творчество. В интервью Mash она сказала, что не может исполнять «развеселые» песни, так как это неприемлемо в контексте происходящих событий.

Если бы не случилась пандемия, то, думаю, что еще пару лет я бы выступала с новым материалом. Но, увы. А потом СВО, которая радикально изменила нашу жизнь, и это не могло не отразиться на музыке. Я сразу для себя решила, что петь развеселые песни в такой момент неприемлемо. Так что для нового сольного концерта много звезд должно сойтись. Посмотрим, — сказала певица.

