Названы категории предпринимателей, которым не положены кредитные каникулы

Кредитные каникулы не положены бизнесменам, которые работают в финансовой сфере или игорном бизнесе, заявила RT юрист Арина Юсупова. По ее словам, предпринимателю также могут отказать в отсрочке, если он проходит процедуру банкротства.

Она добавила, что кредитные каникулы могут оформить заемщики, проживающие в зонах чрезвычайных ситуаций, если их имущество пострадало или изменились условия жизни. Пенсионеры тоже имеют право на такую отсрочку, если их доходы за два месяца перед обращением упали как минимум на 30% по сравнению со средним ежемесячным доходом за предыдущий год. При этом, по словам Юсуповой, банк будет учитывать все источники дохода: как пенсию, так и зарплату или другие поступления.

Ранее сообщалось, что российские банки начали массово отказывать гражданам в реструктуризации долгов и кредитных каникулах. По данным ЦБ, с отказами сталкиваются 80% обращавшихся.