Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 10:58

Названы категории предпринимателей, которым не положены кредитные каникулы

Юрист Юсупова: кредитные каникулы не положены финансистам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кредитные каникулы не положены бизнесменам, которые работают в финансовой сфере или игорном бизнесе, заявила RT юрист Арина Юсупова. По ее словам, предпринимателю также могут отказать в отсрочке, если он проходит процедуру банкротства.

Предприниматель или самозанятый, чтобы получить кредитные каникулы, не должен работать в финансовой сфере или в игорном бизнесе. Также в отсрочке могут отказать в том случае, если заемщик проходит процедуру банкротства или стадию ликвидации предприятия, — заявила эксперт.

Она добавила, что кредитные каникулы могут оформить заемщики, проживающие в зонах чрезвычайных ситуаций, если их имущество пострадало или изменились условия жизни. Пенсионеры тоже имеют право на такую отсрочку, если их доходы за два месяца перед обращением упали как минимум на 30% по сравнению со средним ежемесячным доходом за предыдущий год. При этом, по словам Юсуповой, банк будет учитывать все источники дохода: как пенсию, так и зарплату или другие поступления.

Ранее сообщалось, что российские банки начали массово отказывать гражданам в реструктуризации долгов и кредитных каникулах. По данным ЦБ, с отказами сталкиваются 80% обращавшихся.

кредиты
предприниматели
финансы
бизнесмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Никаких дождей»: синоптик пообещал москвичам погожие дни до конца недели
Беспилотники в Польше сегодня, 10 сентября: чьи были, разрушения, реакция
На Западе назвали наиболее вероятного преемника Трампа
Юрист объяснил, почему в России невозможно ввести «честный чек»
В российском городе школы перевели на «удаленку» из-за атак ВСУ
Экономист оценил вероятность доллара по 100 рублей
Торговые центры перестали работать в российском регионе после атак ВСУ
Российские ведомства приступили к работе над отменой виз для граждан Китая
Колонна польской военной техники выдвинулась к белорусской границе
В Госдуме объяснили, как трудовой стаж влияет на пенсию
Польша захотела применить статью НАТО
Генерал раскрыл, откуда могли запустить сбитые над Польшей беспилотники
«Трагедия беспамятства»: депутат о табу на Украине упоминать Крещение Руси
Рубль ждет крах? Курс сегодня, 10 сентября, что с долларом, евро и юанем
Иван-чай: русский напиток с огромной пользой для здоровья
Более 70 французов задержали в преддверии акции протеста
Малышева предупредила дачников о «порочных позах»
Назван новый исполнительный директор «М.Видео»
Туск проследил маршрут дронов, появившихся в небе над Польшей
Стало известно, какая страна рядом с Россией представляет реальную угрозу
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.