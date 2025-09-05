Появился список сервисов, которые будут доступны россиянам при ограничениях

Минцифры России опубликовало список онлайн-сервисов, которые будут доступны россиянам во время ограничений. В него попали «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail и национальный мессенджер MAX.

В списке также оказались сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, площадка для объявлений по покупке и продаже товаров и услуг Avito. Россияне смогут пользоваться видеоплатформой Rutube, официальным сайтом платежной системы «Мир», сайтами правительства и администрации президента РФ.

В список попали операторы связи «Билайн», «МегаФон», МТС, «Ростелеком» и Tele2. Граждане смогут пользоваться и Федеральной платформой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp должны остаться в стране. Представитель Кремля объяснил это необходимостью конкуренции для национального сервиса MAX.

В Госдуме заявили, что мессенджер MAX должен стать доступным для скачивания в других странах. Депутат Александр Ющенко призвал дать россиянам возможность общаться с родными и близкими за границей.