05 сентября 2025 в 17:08

Появился список сервисов, которые будут доступны россиянам при ограничениях

Минцифры опубликовало список интернет-сервисов, доступных во время ограничений

Минцифры России опубликовало список онлайн-сервисов, которые будут доступны россиянам во время ограничений. В него попали «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail и национальный мессенджер MAX.

В списке также оказались сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, площадка для объявлений по покупке и продаже товаров и услуг Avito. Россияне смогут пользоваться видеоплатформой Rutube, официальным сайтом платежной системы «Мир», сайтами правительства и администрации президента РФ.

В список попали операторы связи «Билайн», «МегаФон», МТС, «Ростелеком» и Tele2. Граждане смогут пользоваться и Федеральной платформой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp должны остаться в стране. Представитель Кремля объяснил это необходимостью конкуренции для национального сервиса MAX.

В Госдуме заявили, что мессенджер MAX должен стать доступным для скачивания в других странах. Депутат Александр Ющенко призвал дать россиянам возможность общаться с родными и близкими за границей.

Минцифры
сервисы
ограничения
приложения
