Российские регионы накрыла волна бензинового кризиса

В более чем 10 регионах России зафиксированы перебои с бензином, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка. По словам президента Независимого топливного союза Павла Баженова, дефицит высокооктанового бензина вызван дисбалансом между производственными мощностями и спросом, сезонными факторами и другими причинами.

Нехватка высокооктановых бензинов обусловлена системным дисбалансом между производственными возможностями и существующим спросом, фактором сезонности и рядом иных причин. Поступает информация о перебоях с поставками на АЗС в ряде регионов, что может приводить в том числе к закрытию заправок, — высказался Баженов.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отметил, что ситуация с топливом останется сложной до завершения ремонтов на НПЗ или окончания пикового сезона спроса. По его прогнозу, к концу года розничные цены на бензин вырастут выше уровня инфляции, что связано, в том числе, с непредвиденными обстоятельствами на рынке топлива.

Кроме того, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что повышение цен на бензин и нефтепродукты в рознице не должно превышать прогнозируемый законодательно уровень инфляции на очередной год. Он подчеркнул, что в 2024 году стоимость топлива на АЗС опередила инфляцию.