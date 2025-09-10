Самарский губернатор удалился из Telegram после выпада в сторону Крида Губернатор Федорищев удалил Telegram и перешел в мессенджер Max

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале записал прощальное видеообращение к подписчикам и объявил об удалении аккаунта. Теперь глава региона будет работать только в российском мессенджере Max. Это произошло после того, как Федорищев решил разобраться с певцом Егором Кридом из-за его конфликта с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Спасибо большое за очень многие добрые слова, которые вы написали и передали. Работаем на благо Самарской области и нашей великой страны, — сказал губернатор в своем последнем посте.

Ранее Федорищев пригласил Крида на разговор после новостей о конфликте музыканта с Мизулиной. Губернатор выразил уверенность в том, что артист поймет свою ошибку после беседы. Он также отметил, что с большим уважением относится к Мизулиной.

До этого глава Лиги безопасного интернета пообещала обратиться в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием проверить концерт Крида в «Лужниках», который состоялся 30 августа. Она назвала происходящее на сцене «голой» вечеринкой.