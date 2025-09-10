Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 10:58

Самарский губернатор удалился из Telegram после выпада в сторону Крида

Губернатор Федорищев удалил Telegram и перешел в мессенджер Max

Вячеслав Федорищев Вячеслав Федорищев Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале записал прощальное видеообращение к подписчикам и объявил об удалении аккаунта. Теперь глава региона будет работать только в российском мессенджере Max. Это произошло после того, как Федорищев решил разобраться с певцом Егором Кридом из-за его конфликта с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Спасибо большое за очень многие добрые слова, которые вы написали и передали. Работаем на благо Самарской области и нашей великой страны, — сказал губернатор в своем последнем посте.

Ранее Федорищев пригласил Крида на разговор после новостей о конфликте музыканта с Мизулиной. Губернатор выразил уверенность в том, что артист поймет свою ошибку после беседы. Он также отметил, что с большим уважением относится к Мизулиной.

До этого глава Лиги безопасного интернета пообещала обратиться в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием проверить концерт Крида в «Лужниках», который состоялся 30 августа. Она назвала происходящее на сцене «голой» вечеринкой.

Самарская область
Вячеслав Федорищев
Егор Крид
певцы
конфликты
Екатерина Мизулина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция поймала хранившего дома арсенал оружия подростка
Пожар во Владивостоке лишил мужчину полумиллиона рублей
«Никаких дождей»: синоптик пообещал москвичам погожие дни до конца недели
Беспилотники в Польше сегодня, 10 сентября: чьи были, разрушения, реакция
На Западе назвали наиболее вероятного преемника Трампа
Юрист объяснил, почему в России невозможно ввести «честный чек»
В российском городе школы перевели на «удаленку» из-за атак ВСУ
Экономист оценил вероятность доллара по 100 рублей
Торговые центры перестали работать в российском регионе после атак ВСУ
Российские ведомства приступили к работе над отменой виз для граждан Китая
Колонна польской военной техники выдвинулась к белорусской границе
В Госдуме объяснили, как трудовой стаж влияет на пенсию
Польша захотела применить статью НАТО
Генерал раскрыл, откуда могли запустить сбитые над Польшей беспилотники
«Трагедия беспамятства»: депутат о табу на Украине упоминать Крещение Руси
Рубль ждет крах? Курс сегодня, 10 сентября, что с долларом, евро и юанем
Иван-чай: русский напиток с огромной пользой для здоровья
Более 70 французов задержали в преддверии акции протеста
Малышева предупредила дачников о «порочных позах»
Назван новый исполнительный директор «М.Видео»
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.