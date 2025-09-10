Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 11:21

Школьный автобус съехал в кювет в российском регионе

В Ивановской области автобус со школьниками съехал в кювет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ивановской области автобус, перевозивший детей в Парскую среднюю школу из деревни Никониха Родниковского района, примерно в 8:35 утра съехал в кювет, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, несовершеннолетние не пострадали, учителю оказали помощь на месте.

Предварительно также установлено, что дети не пострадали, сопровождающему учителю на месте оказана медицинская помощь, — сказано в сообщении.

Прокуратура Родниковского района уже начала проверку по факту ДТП. Целью является установление всех обстоятельств инцидента и причин, приведших к аварии.

Ранее ребенок и пожилые мужчина и женщина погибли при столкновении иномарки с грузовиком на 46 километре трассы «Скандинавия» в Курортном районе Санкт-Петербурга. По предварительной информации, водитель Toyota Camry наехал на стоявший в попутном направлении справа на островке безопасности грузовой автомобиль Shacman.

До этого в Балашовском районе Саратовской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta. В результате ДТП погибли три человека, один госпитализирован.

