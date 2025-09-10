Школьный автобус съехал в кювет в российском регионе В Ивановской области автобус со школьниками съехал в кювет

В Ивановской области автобус, перевозивший детей в Парскую среднюю школу из деревни Никониха Родниковского района, примерно в 8:35 утра съехал в кювет, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, несовершеннолетние не пострадали, учителю оказали помощь на месте.

Предварительно также установлено, что дети не пострадали, сопровождающему учителю на месте оказана медицинская помощь, — сказано в сообщении.

Прокуратура Родниковского района уже начала проверку по факту ДТП. Целью является установление всех обстоятельств инцидента и причин, приведших к аварии.

