Россиян предупредили о вреде концепции «бежевых мам»

Мода на «бежевых мам», которые предпочитают исключительно приглушенные, пастельные тона, может негативно сказаться на формировании личности ребенка, заявил ТАСС Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. По его словам, такие родители ограничивают своих детей в палитре впечатлений и эмоций. Проблему «бежевых мам» он назвал скорее хайпом, чем частой практикой.

Возможно, это попытка некоторых женщин уйти в минимализм или вызвать ажиотаж в соцсетях. Несмотря на это, «пастельное» воспитание все же может вызывать проблемы. Мир детства должен быть наполнен яркими эмоциями и впечатлениями, — подчеркнул член ОП РФ.

По мнению Рыбальченко, наилучший вариант семейного воспитания предполагает наличие чувства меры и адекватной культуры потребления. Если же в воспитательном процессе возникают перекосы, их можно исправить через социализацию.

Эксперт подчеркнул, что чем раньше ребенок начинает активно взаимодействовать с социальной средой, тем меньше рисков, связанных с любыми экстравагантными методами воспитания. Он также добавил, что в случаях, когда родители испытывают сложности со своими обязанностями, ребенку необходимо предоставить возможность общаться с бабушками, дедушками и другими родственниками.

