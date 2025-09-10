Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 10:56

Россиян предупредили о вреде концепции «бежевых мам»

ОП РФ: тренд на «бежевых мам» может быть вреден для формирования личности детей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мода на «бежевых мам», которые предпочитают исключительно приглушенные, пастельные тона, может негативно сказаться на формировании личности ребенка, заявил ТАСС Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. По его словам, такие родители ограничивают своих детей в палитре впечатлений и эмоций. Проблему «бежевых мам» он назвал скорее хайпом, чем частой практикой.

Возможно, это попытка некоторых женщин уйти в минимализм или вызвать ажиотаж в соцсетях. Несмотря на это, «пастельное» воспитание все же может вызывать проблемы. Мир детства должен быть наполнен яркими эмоциями и впечатлениями, — подчеркнул член ОП РФ.

По мнению Рыбальченко, наилучший вариант семейного воспитания предполагает наличие чувства меры и адекватной культуры потребления. Если же в воспитательном процессе возникают перекосы, их можно исправить через социализацию.

Эксперт подчеркнул, что чем раньше ребенок начинает активно взаимодействовать с социальной средой, тем меньше рисков, связанных с любыми экстравагантными методами воспитания. Он также добавил, что в случаях, когда родители испытывают сложности со своими обязанностями, ребенку необходимо предоставить возможность общаться с бабушками, дедушками и другими родственниками.

Ранее россиянам дали совет, как организовать процесс выполнения домашних заданий для ребенка. Для этого нужен правильный подход, включая четкий ритуал и подходящие условия для развития ответственности и самостоятельности.

Общественная палата РФ
мамы
дети
женщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция поймала хранившего дома арсенал оружия подростка
Пожар во Владивостоке лишил мужчину полумиллиона рублей
«Никаких дождей»: синоптик пообещал москвичам погожие дни до конца недели
Беспилотники в Польше сегодня, 10 сентября: чьи были, разрушения, реакция
На Западе назвали наиболее вероятного преемника Трампа
Юрист объяснил, почему в России невозможно ввести «честный чек»
В российском городе школы перевели на «удаленку» из-за атак ВСУ
Экономист оценил вероятность доллара по 100 рублей
Торговые центры перестали работать в российском регионе после атак ВСУ
Российские ведомства приступили к работе над отменой виз для граждан Китая
Колонна польской военной техники выдвинулась к белорусской границе
В Госдуме объяснили, как трудовой стаж влияет на пенсию
Польша захотела применить статью НАТО
Генерал раскрыл, откуда могли запустить сбитые над Польшей беспилотники
«Трагедия беспамятства»: депутат о табу на Украине упоминать Крещение Руси
Рубль ждет крах? Курс сегодня, 10 сентября, что с долларом, евро и юанем
Иван-чай: русский напиток с огромной пользой для здоровья
Более 70 французов задержали в преддверии акции протеста
Малышева предупредила дачников о «порочных позах»
Назван новый исполнительный директор «М.Видео»
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.