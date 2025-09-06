Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 16:30

Забудьте об уговорах! Вот как приучить ребенка делать уроки самостоятельно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Организация процесса выполнения домашних заданий может быть комфортной для ребенка и родителей при правильном подходе. Создание четкого ритуала и подходящих условий помогает сформировать у школьника ответственность и самостоятельность. Несколько простых принципов позволяют превратить выполнение уроков из ежедневного стресса в продуктивную деятельность.

Определяют постоянное время для занятий после отдыха, но до игр. Организуют специальное рабочее место без отвлекающих факторов. Разбивают большие задания на небольшие этапы по 15–20 минут с перерывами. Используют таймер для наглядности временных промежутков. Обсуждают сложные моменты в спокойной форме, предлагая варианты решений, а не готовые ответы. Хвалят за усилия, а не только за результат.

Важно сохранять спокойствие и показывать уверенность в силах ребенка.

Ранее сообщалось, что депрессия у ребенка школьного возраста — не просто капризы или плохое настроение. Это серьезное состояние, которое требует внимания и поддержки со стороны родителей. Вот советы, как помочь ребенку, когда он замкнут и подавлен.

советы
школы
учеба
уроки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинского депутата обвинили в работе на ФСБ и задержали
Российский регион получит федеральное финансирование после землетрясения
Популярный актер Болливуда умер, снимаясь в четырех фильмах сразу
В Сербии во время протестов пострадали 14 полицейских
Склады ВСУ уничтожены, новобранцы бегут: новости СВО на вечер 6 августа
Энергетик раскрыл, откажется ли Россия от поставок газа в Европу
Лаос может увеличить поставки кофе в Россию из-за США
Патриарх Кирилл вручил Симоньян орден княгини Ольги
Россиянка рассказала о давлении в украинском плену
Игра сборных России и Иордании закончилась травмой футболиста
Правительство России введет регулирование количества платных мест в вузах
Легендарный костюм Тоби Магуайра из «Человека-паука» ушел с молотка
«От этого нельзя абстрагироваться»: Песков рассказал о графике Путина
Комик Сергей Орлов защитил женщин от дебошира: что известно, как помог
Россиянин получил внушительный срок за убийство 30-летней давности
Современные технологии и опыт: как ВЭФ-2025 защитили от кибератак
Мужчина бросился в пасть аллигатору ради спасения жены
Популярный стендапер умер в 28 лет
Вирусолог предположил, что могло спровоцировать ВИЧ на Чукотке
Рыбацкая лодка попала под буксир с баржами в Нижегородской области
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.