Крымский мост временно перекрыли

Движение по Крымскому мосту временно остановили утром 9 сентября, сообщили в Telegram-канале, отслеживающим ситуацию на подъездах к переправе. Водителей и пассажиров призвали сохранять спокойствие. Причина ограничений пока не уточняется.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

В аэропорту Тамбова в ночь на 9 сентября временно ограничивали прием и выпуск самолетов. Как сообщал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого в Волгоградской области приостановили движение поездов из-за падения обломков беспилотника. На фоне атаки ВСУ загорелось здание, которое не относится к пассажирской инфраструктуре.

Между тем в Ростовской области беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру на станции Сальск, после начался сильный пожар. Из-за инцидента задержали девять поездов, повреждена контактная сеть и окна двух вагонов поезда Новокузнецк — Кисловодск. Всех пассажиров успешно эвакуировали — обошлось без пострадавших.