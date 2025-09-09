Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 14:56

«Это решать России»: депутат ответил на условия Запада по уступкам Украины

Депутат Колесник: решение о прекращении украинского конфликта стоит за Россией

Принимать решение о завершении конфликта на Украине имеет право только российское руководство, такое мнение высказал депутат Государственной думы Андрей Колесник. По его словам, которые приводит Lenta.ru, Москва не будет договариваться с Киевом по территориям, поскольку эти земли уже являются ее субъектами.

Это решать руководству России, президенту, но тем не менее, я думаю, они на это не пойдут. Потому что мы знаем, чем заканчивается введение миротворческих сил западных стран: все эти миссии сразу становятся участниками конфликта, — заявил Колесник.

Он также предупредил, что переговорщикам от Запада нельзя доверять. Колесник объяснил это тем, что все заключенные в Минске и Стамбуле мирные соглашения в конечном итоге были нарушены.

Колесник также прокомментировал слова главнокомандующего армией Украины Александра Сырского о превосходстве российских войск. Так, по словам главкома, ВС РФ имеют трехкратное преимущество в силах. Колесник уверен, что таким образом Сырский пытается объяснить неудачи украинских войск.

