Военкор рассказал о подготовке главной битвы за Донбасс Военкор Коц: российские войска нарушают логистику ВСУ перед битвой за Донбасс

Российские войска применяют новую тактику в отношении оставшейся под контролем ВСУ части Донбасса, сообщил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, вместо прямого штурма Славянско-Краматорской агломерации используется стратегия обхода и нарушения логистики противника. Минобороны России не комментировало эту информацию.

За Славянско-Краматорскую агломерацию взялись всерьез. Генеральная битва за Донбасс еще только замаячила на горизонте, но ее очертания уже осязаемо вырисовываются. И, похоже, к огромной территории командование ВС РФ решило применить тактику, отточенную на городах: вместо штурмов в лоб — обход и нарушение логистики, — написал Коц.

Военкор полагает, что заход на территорию Днепропетровской области преследует цель перерезать основные пути снабжения украинских войск. Аналогичную функцию выполняет и выступ у Доброполья, позволяющий обходить подготовленные оборонительные рубежи.

Коц отметил, что после завершения охвата агломерации с запада украинские войска смогут получать снабжение только через северное направление из Харьковской области. Однако, как отмечает военкор, эти маршруты уже находятся под постоянным мониторингом российских беспилотников, что значительно затрудняет логистику ВСУ.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что город Купянск в Харьковской области может полностью перейти под юрисдикцию России при создании буферной зоны. По его словам, российской армии необходимо подойти к окрестностям Харькова.