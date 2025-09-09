Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 14:49

Польша полностью закроет границу с Белоруссией

Туск: Польша закроет границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025»

Фото: IMAGO/BOGDAN HRYWNIAK/Global Look Press

Власти Польши решили закрыть пограничные переходы на границе с Белоруссией в связи с проведением белорусско-российских учений «Запад-2025», заявил польский премьер-министр Дональд Туск. По его словам, которые передает телеканал TVP Info, граница будет закрыта в ночь на 12 сентября.

Мы закроем границу с Белоруссией, в том числе погранпереход на железной дороге, в связи с учениями «Запад-2025» в ночь с четверга на пятницу, — подчеркнул он.

Ранее замминистра обороны Литвы Томас Годляускас заявил, что страны НАТО «обязательно отреагируют» на российско-белорусские маневры. По его словам, страны Альянса и Евросоюза должны серьезно относиться к учениям вблизи своих границ.

Совместные стратегические учения «Запад-2025» РФ и Белоруссии, в которых примут участие более 13 тыс. человек, пройдут с 12 по 16 сентября. На них будут отрабатываться маневры, необходимые для защиты Союзного государства, куда входят обе страны. Кроме того, военные отработают планирование применения ядерного оружия и ракеты «Орешник».

Польша
Белоруссия
границы
учения
