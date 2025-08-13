«Орешник» и ядерное оружие задействуют на учениях «Запад-2025»

На учениях «Запад-2025» будет отработано планирование применения ядерного оружия и «Орешника», заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин после доклада президенту Александру Лукашенко. По его словам, которые передает «БелТА», прежде всего речь идет о важном элементе стратегического сдерживания.

Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим, — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск нанесет тяжелые удары по странам НАТО в случае необходимости, даже если не сможет их победить. Президент отметил, что на этой идее основан главный принцип безопасности страны.

Также белорусский лидер заверил, что предстоящие совместные с Россией учения носят исключительно оборонительный характер. РФ и Белоруссия не собираются ни на кого нападать, подчеркнул глава государства.