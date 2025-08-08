«Морду набьем»: Лукашенко назвал главный принцип безопасности Белоруссии

Белоруссия нанесет тяжелые удары странам НАТО в случае необходимости, даже если не сможет их победить, заявил президент республики Александр Лукашенко. В интервью американскому журналу Time он рассказал, что на этой идее основан главный принцип безопасности страны, передает БелТА.

Мы вряд ли победим НАТО, еще кого-то. Даже у поляков 300 тыс. войск. Наша концепция основана на том, что мы готовы нанести неприемлемый ущерб Польше, Литве, Латвии, Эстонии — кто против нас будет воевать. <…> Они понимают, что в данном случае мы, может быть, не победим в этой войне, но морду набьем хорошо, — констатировал Лукашенко.

Ранее лидер Белоруссии поддержал жесткую политику президента США Дональд Трампа по отношению к Европе. По словам Лукашенко, его коллега «наклоняет» западные страны.

Также глава республики отметил, что Минск не договаривается с Вашингтоном о чем-либо за спиной у Москвы. По словам главы государства, белорусская сторона может общаться с Соединенными Штатами по поводу России, президента РФ Владимира Путина, Украины, но фундаментально не приходит ни к каким соглашениям.