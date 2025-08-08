Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 15:14

«Наклоняет»: Лукашенко высказался о политике Трампа по отношению к Европе

Лукашенко поддержал жесткий подход Трампа к Европе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп проводит правильную жесткую политику по отношению к Европе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу Time, показанному в эфире телеканала «Первый информационный». Такое мнение он высказал при обсуждении экспорта украинского зерна.

Трамп прав, что наклоняет Европу, он хочет зерно в Польше загрузить или в Германии в портах, потому что забетонировано в Одессе, плавают эти мины. Он хотел провести зерно через Польшу и загрузить в Гданьске или где там в порту. Пустили? Нет — боятся, что на европейский рынок попадает зерно, — высказался Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Минск готов взять на себя контролирование этого вопроса. Он отметил, что белорусская сторона может проследить, чтобы ни одна капля украинского зерна, предназначенная для Африки, не попала в Европу.

Ранее Лукашенко заявил, что его младший сын Николай не станет его преемником. Он подчеркнул, что слухи западных СМИ о передаче власти сыну не соответствуют действительности. По словам Лукашенко, сам Николай может обидеться на подобные предположения.

Дональд Трамп
Александр Лукашенко
экспорт
зерно
Европа
