Россиянам рассказали, какие затмения произойдут в ближайшие месяцы Астроном Боруха: этой осенью и зимой произойдут два солнечных затмения

Ближайшие затмения произойдут 21 сентября 2025 года и 17 февраля 2026 года, рассказала в беседе с NEWS.ru астроном, лектор Мария Боруха. По ее словам, 21 сентября будет частичное солнечное затмение, а 17 февраля — кольцеобразное.

Но оба не будут наблюдаться в северном полушарии. Зато их отлично смогут увидеть туристы, которые направятся в Антарктиду! — сказала собеседница.

Частичным (или частным) солнечное затмение называют в том случае, если Луна закрывает Солнце не полностью, а лишь его часть. Это происходит, если Солнце, Луна и Земля не выстраиваются в ровную линию, а Луна отбрасывает полутень. Иногда при таком затмении Солнце похоже на полумесяц.

Кольцеобразным называют затмение, которое происходит, когда Луна максимально удалена от Земли и расположена между ней и Солнцем. При таком затмении с Земли можно увидеть «огненное кольцо» — когда тонкая полоска солнечного света обрамляет черный диск Луны.

Ранее в NASA объявили, что самое долгое за последние 30 лет солнечное затмение состоится 2 августа 2027 года. По информации космического агентства, общая продолжительность затмения составит более шести минут.