09 сентября 2025 в 14:31

Расследование ФРГ терактов на «Северных потоках» раскритиковали в России

Лавров заявил о недопуске России к расследованию взрывов на «Северных потоках»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Германии начали публично признавать диверсионный характер взрывов на газопроводах «Северные потоки», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. При этом, по его словам, западные страны по-прежнему блокируют любое участие России в расследовании, несмотря на ее статус собственника поврежденной инфраструктуры. Трансляцию мероприятия вел сайт МИД РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что с момента инцидента приближается трехлетняя годовщина. Он обратил внимание на отсутствие прозрачности в работе международной следственной группы.

Даже в Германии стали говорить, что это все-таки были теракты. Но какой-либо транспарентности в расследовании, каких-либо попыток допустить российскую сторону к расследованию никто не собирается предпринимать, — сказал Лавров.

Министр уточнил, что Москва неоднократно направляла официальные запросы на участие в процессе. Российская сторона, как собственник активов, настаивает на своем законном праве быть включенной в работу по установлению истины, добавил он.

Ранее Лавров говорил, что РФ не планирует никому мстить и не станет отвергать бывших западных партнеров в случае их готовности возобновить сотрудничество. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что у Москвы отсутствует желание срывать злость на ком-либо или игнорировать других участников международных отношений. При этом он отметил, что Россия будет учитывать весь предыдущий негативный опыт взаимодействия с западными странами.

