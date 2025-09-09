Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 16:09

Картаполов назвал две единственные самостоятельные страны в ЕС

Депутат Картаполов: в ЕС независимую политику ведут только Венгрия и Словакия

Андрей Картаполов Андрей Картаполов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Только два государства-члена Европейского союза проводят независимую и суверенную политику, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с ТАСС. По его мнению, реальную самостоятельность в рамках евроинтеграции сохраняют лишь Венгрия и Словакия.

Парламентарий подверг резкой критике современное руководство Европейского союза. Он обвинил его в узурпации права определять политику национальных государств.

Единственные государства, которые там еще проводят самостоятельную политику, это Венгрия и Словакия, — подчеркнул Картаполов.

Все остальные страны-члены ЕС он охарактеризовал как «полных сателлитов этого псевдообразования». По словам депутата, они проводят антинародную линию, которая противоречит интересам их собственных граждан.

Ранее Картаполов заявил, что Финляндия превращается в рассадник фашизма. По его словам, безответственная политика финских властей может привести к конфликту с Россией. Депутат добавил, что жалеет финский народ, который оказался в сложном положении.

Россия
Андрей Картаполов
Евросоюз
Венгрия
Словакия
