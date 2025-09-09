Разрушенный горнолыжный комплекс оставил 10 тысяч россиян без света В Красногорске 10 тысяч человек остались без света из-за сноса «Снежкома»

Около 10 тысяч жителей подмосковного Красногорска остались без электричества, сообщает Telegram-канал SHOT. Причиной стал обрыв кабеля при сносе горнолыжного комплекса «Снежком», где в 2024 году погиб рабочий при разборе конструкций.

За час до отключения света местные жители услышали громкие звуки, а в некоторых домах задрожали окна. В результате аварии обесточенными оказались четыре улицы, около 20 жилых домов, школа и два детских сада. Сейчас электроснабжение в пострадавших районах восстановлено. Работы на месте продолжаются.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на магистральном водоводе произошла авария. В результате без воды оставались жители 10 населенных пунктов, среди них города Судак, Коктебель и Новый Свет. Как уточнил Аксенов, для подвоза воды в населенные пункты дополнительно привлекали 25 единиц водовозной техники.

До этого аварийное отключение электроэнергии произошло в Приморском и Хабаровском краях. Без света оставались жители Владивостока и Артема. Кроме того, электричества частично не было в Уссурийске, Лесозаводске, Находке, Партизанске и Большом Камне.