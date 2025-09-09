Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 19:04

Царев раскрыл возможную судьбу Кулебы после бегства с Украины

Царев: Кулеба может вернуться на Украину, чтобы сохранить «лицо» Киева

Дмитрий Кулеба Дмитрий Кулеба Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, уехавший за границу, может вернуться на родину, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, в Киеве Кулебе могут выдать документы, гарантирующие дальнейший выезд, и таким образом нивелировать разгоревшийся вокруг него скандал.

Ему могут дать личные гарантии и документы, позволяющие уехать в любой момент, ради того чтобы нивелировать этот скандал, сгладить его. Потому что сейчас произошло публичное фиаско для действующего киевского режима. И Зеленскому надо бы как-то погасить конфликт, — сказал Царев.

Ранее Кулеба заявил, что был вынужден покинуть Украину после подписания президентом Владимиром Зеленским указа, запрещающего бывшим дипломатам выезжать за границу. По словам политика, решение властей стало для него личной угрозой.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что Кулеба уже не связывает свою судьбу с родиной. Это характерно для всего украинского руководства, которое использует страну исключительно для личного обогащения, уверен депутат ГД.

