Приснилась лошадь: раскрываем все секреты сновидения

Образ лошади издавна считается одним из самых благоприятных и многогранных в мире сновидений. Это символ неукротимой жизненной силы, внутренней энергии и стремления к свободе.
Общее значение сна сильно зависит от контекста.
Спокойная и дружелюбная лошадь сулит верную дружбу и надежных союзников.
Дикий и норовистый скакун отражает ваши собственные необузданные страсти или сложную ситуацию, требующую контроля.
Успешное укрощение животного предвещает триумф в делах.
Катание верхом говорит об уверенном движении к цели.
Особое внимание всегда уделяют масти.
Белая лошадь — вестник светлой полосы в жизни, духовного просветления или встречи с мудрым покровителем. Для женщины это часто знак скорого брака с достойным человеком.
Коричневая, или гнедая, лошадь олицетворяет собой земное начало: стабильность в финансах, карьерный рост и надежность.
Черная лошадь трактуется неоднозначно: с одной стороны, это предвестник страсти, могущества и глубины подсознания, с другой — предупреждение о скрытой угрозе, тайных страхах или деструктивных эмоциях.
Толкование также разнится для сновидцев разного пола. Мужчине такая греза сулит успех в бизнесе, победу в соперничестве и укрепление лидерских позиций. Женщине лошадь обещает крепкие семейные узы, гармонию в отношениях или прибавление в семействе. Внимание к деталям сна — залог точной расшифровки послания вашего подсознания.
