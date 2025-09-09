«Победа» поменяла правила провоза ручной клади: изменения, новые габариты

Авиакомпания «Победа» изменила правила перевозки ручной клади. Какие подробности известны, что изменилось?

Какие теперь правила перевозки ручной клади в «Победе»

Пресс-служба «Победы» уточнила, авиакомпания полностью отменила ограничения по весу для ручной клади и увеличила разрешенный размер пакета с покупками из магазинов Duty Free. При этом главное требование для основной ручной клади осталось неизменным: она должна свободно помещаться в калибратор размером 36×30×27 см.

Теперь пассажиры также могут провозить ручную кладь без ограничений по весу, а габариты одного места ручной клади увеличены с 4×36×30 см до 15×36×30 см.

Помимо этого, перевозчик расширил список предметов, которые пассажиры могут брать на борт сверх основной ручной клади: теперь в него входят ноутбук или планшет в мягком чехле и зонт-трость. Размер пакета с товарами из Duty Free, который разрешается провозить дополнительно, увеличился с 10×10×5 см до 24×32×10 см.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Так, авиакомпания предлагает пассажирам два варианта провоза ручной клади в салоне воздушного судна. Первый: пассажир может взять с собой одно место ручной клади габаритами до 15×36×30 см в сочетании с рюкзаком размером не более 12×36×30 см (или же дамской сумкой, портфелем с вложенными внутрь вещами либо любыми предметами, которые помещаются в калибратор). Второй вариант: пассажир берет на борт все свои вещи, помещающиеся в калибратор размером 36×30×27 см.

Помимо вышеуказанной ручной клади, без дополнительной платы пассажиры также могут взять в салон ноутбук в мягком чехле, зонт-трость, верхнюю одежду, букет цветов, один костюм в портпледе, детское питание, лекарства и используемые пассажиром роллаторы, складное кресло-коляску, костыли, ходунки и трости.

Товары, которые были куплены в магазинах Duty Free, тоже разрешают провозить в запечатанном пакете. Устройства для переноса ребенка, если ребенок летит без отдельного места, пассажиры размещают на багажной полке или на свободном кресле.

Напомним, что в июне суд в Москве обязал «Победу» изменить правила перевозки ручной клади после того, как прокуратура сочла, что она «создала заведомо неприемлемые условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей».

Читайте также:

Пенсии россиян вырастут в октябре 2025 года: насколько, кого коснется

Песня для Пугачевой, болезнь, бездетность: как живет певица Юлия Самойлова

Шоу «Ты супер!», зависимости, дома в США: как живет певица Диана Арбенина