В МИД России раскрыли подробности освобождения этнографа Каверина

Российского этнографа Святослава Каверина освободили из афганского плена по обращению Москвы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это стало возможным благодаря дружеским отношениям России и Афганистана. Комментарий дипломата опубликован на официальном сайте ведомства.
Каверин был освобожден афганскими властями по обращению российской стороны с учетом дружественного характера отношений между Российской Федерацией и Исламским Эмиратом Афганистан, — подчеркнула Захарова.
Ранее Каверин опубликовал фотографию из аэропорта Шереметьево после освобождения из заключения в Афганистане. По словам ученого, во время прохождения паспортного контроля он «не мог не вызвать интерес». Мужчина добавил, что находился в «полном офлайне» 52 дня.
О пропаже Каверина в афганском городе Кундуз стало известно 20 июля. Местные силовики обвинили антрополога в попытке незаконно провезти через границу партию ювелирных украшений. С просьбой разыскать коллегу в российский МИД обратились видные ученые, в том числе директор Института востоковедения РАУ Гарник Асатрян и глава Ассоциации антропологов и этнологов РФ Валерий Тишков.