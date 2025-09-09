Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 14:31

В МИД России раскрыли подробности освобождения этнографа Каверина

Захарова: этнографа Каверина освободили из афганского плена по обращению Москвы

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Российского этнографа Святослава Каверина освободили из афганского плена по обращению Москвы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это стало возможным благодаря дружеским отношениям России и Афганистана. Комментарий дипломата опубликован на официальном сайте ведомства.

Каверин был освобожден афганскими властями по обращению российской стороны с учетом дружественного характера отношений между Российской Федерацией и Исламским Эмиратом Афганистан, — подчеркнула Захарова.

Ранее Каверин опубликовал фотографию из аэропорта Шереметьево после освобождения из заключения в Афганистане. По словам ученого, во время прохождения паспортного контроля он «не мог не вызвать интерес». Мужчина добавил, что находился в «полном офлайне» 52 дня.

О пропаже Каверина в афганском городе Кундуз стало известно 20 июля. Местные силовики обвинили антрополога в попытке незаконно провезти через границу партию ювелирных украшений. С просьбой разыскать коллегу в российский МИД обратились видные ученые, в том числе директор Института востоковедения РАУ Гарник Асатрян и глава Ассоциации антропологов и этнологов РФ Валерий Тишков.

