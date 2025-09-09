Этнограф Каверин выложил первое фото после возвращения из афганского плена

Сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения Святослав Каверин в своем Telegram-канале опубликовал фотографию из аэропорта Шереметьево после освобождения из заключения в Афганистане. По словам этнографа, во время прохождения паспортного контроля он «не мог не вызвать интерес».

После 52 суток полного офлайна я ничего пока не знаю. Жду в аэропорту Шереметьево. Что-то напишу потом, — сообщил россиянин.

Ранее российские ученые обратились в МИД России с просьбой разыскать Каверина. Подпись под обращением поставили в том числе директор Института востоковедения РАУ Гарник Асатрян и глава Ассоциации антропологов и этнологов РФ Валерий Тишков. Они отметили, что очень обеспокоены судьбой своего друга и коллеги.

О пропаже Каверина в Афганистане стало известно 20 июля. Инцидент произошел в городе Кундуз. Местные силовики обвинили российского антрополога в попытке незаконно провезти через границу партию ювелирных украшений и поместили в кабульский изолятор для иностранцев.