Юрист ответил, почему отец погибших от дихлофоса детей получил «условку»

Суд назначил потерявшему детей в результате трагического происшествия с дихлофосом Дмитрию Виноградову наказание в виде двух лет лишения свободы условно, поскольку его раскаяние и признание вины являются законными основаниями для смягчения приговора, заявил NEWS.ru юрист-правозащитник Михаил Салкин. По его словам, вердикт полностью соответствует уголовно-процессуальным нормам и сложившейся судебной практике.

Приговор Виноградову вынесен ровно по медиане самого строго вида наказания — лишения свободы, так что мягким его назвать нельзя. При максимальных четырех годах колонии назначение в виде двух лет — самая обыкновенная практика. Признание вины и деятельное раскаяние Виноградова — основания для смягчения наказания согласно статье 61 УК РФ. И чисто по-человечески, куда еще наказывать отца четверых детей, которых он потерял в результате такого происшествия, — пояснил Салкин .

Ранее сообщалось, что отец семейства из поселка Красная Сопка в Красноярском крае, чьи дети погибли в результате отравления дихлофосом, был признан виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.